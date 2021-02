Panini: 8 nuove figurine per Supercoppa e Mvp

Otto figurine extra della nuova raccolta "Calciatori 2021" della Panini per completare il "Film del Campionato". La prima figurina celebra la vittoria della Juventus nella Supercoppa, con un'immagine dell'esultanza dei bianconeri che alzano al cielo la coppa. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a CR7 "miglior marcatore" del girone di andata, a Achraf Hakimi per "alto rendimento", a Mattia Zaccagni per lo straordinario gol in "rovesciata" che ha deciso la partita Spezia-Verona del 3 gennaio scorso e infine alla lotta per la testa della classifica tra Milan e Inter con l'immagine della prima pagina de "La Gazzetta dello Sport" del 25 gennaio con il titolo eloquente "Cattivissimo Derby".

Per la sezione "MVP", le tre figurine sono dedicate ai calciatori scelti dalla Lega di Serie A da settembre a novembre 2020: Alejandro Gòmez, Zlatan Ibrahimović e Cristiano Ronaldo.

"Queste figurine speciali vanno a portare avanti la narrazione della stagione in corso, iniziata con le prime cinque figurine del 'Film del Campionato' inserite nelle bustine in vendita in edicola", ha spiegato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini.