Napoli: Milik verso Marsiglia, già oggi visite mediche

Vicinissima alla chiusura la trattativa tra il Napoli e l'Olympique Marsiglia su Arek Milik.

I due club avrebbero raggiunto un accordo per 13 milioni di euro, di cui 9 subito e 4 di bonus, e anche il diritto il 20% al Napoli in caso di rivendita dell'attaccante.

I club sono ai dettagli e intanto Milik è atteso già oggi a Marsiglia per effettuare le visite mediche. Con l'ok dei sanitari si sbloccherà anche la firma dei contratti e l'attaccante polacco ricomincerà agli ordini di Villas Boas.

Milik, in scadenza di contratto a giugno, è rimasto fuori rosa al Napoli in questi mesi dopo aver rifiutato di rinnovare il contratto e così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si è messo in moto per non perderlo a zero euro a giugno.