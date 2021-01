Alaba al Real Madrid, ma solo in estate

David Alaba si avvicina sempre più al Real Madrid, ma non a breve. Il suo passaggio dal Bayern Monaco al club più titolato del mondo potrà essere perfezionato il primo luglio. E' quanto scrive Marca che sottolinea come sia ormai nota l'intenzione del difensore austriaco di lasciare la Germania, sommata alla volontà di vestire la maglia del Real. Alaba a Madrid, secondo quanto scrive il giornale, sottoscriverebbe un contratto da 11 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Alaba, secondo le rivelazioni del quotidiano spagnolo, diventerebbe il terzo giocatore più pagato della rosa di Zinedine Zidane, dopo il belga Eden Hazard e il gallese Gareth Bale, che in estate tornerà dal prestito al Tottenham. Il Real Madrid non sembra intenzionato a rinnovare i contratti di Sergio Ramos e Marcelo, entrambi in scadenza e con un ingaggio (circa 11 milioni a stagione) altissimo. Con la valigia in mano anche il Pallone d'Oro 2018 Luka Modric.