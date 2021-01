Serie A: Juventus Sassuolo, formazioni

"Chi è primo resta sempre la squadra da battere, ora è il Milan: ma noi prendiamo responsabilità, la Juve vince da nove anni, è normale avere le pressioni": così il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, sulla corsa scudetto con i rossoneri ancora in testa alla classifica. "A San Siro è stata una bella vittoria, arrivata in un momento importante - aggiunge l'allenatore - ma se non vinciamo domani non è servito a nulla. E i tre punti di domani sono ancora più importanti".

Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo. Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 28 Demiral, 38 Frabotta; 22 Chiesa, 5 Arthur, 25 Rabiot, 14 McKennie; 7 Ronaldo, 10 Dybala (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 8 Ramsey, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 34 Da Graca, 37 Dragusin, 39 Portanova, 44 Kulusevski) All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt, Morata. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches,, 31 Ferrari, 77 Kyriakopulos; 73 Locatelli, 8 Lopez ; 92 Defrel, 23 Traorè, 7 Boga; 9 Caputo (56 Pegolo, 2 Marlon, 5 Ahyan, 22 Toljan, 13 Peluso, 6 Rogerio, 4 Magnanelli, 68 Bourabia, 14 Obiang, 10 Djuricic, 23 Traore, 18 Raspadori, 27 Haraslin). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Chiriches. Indisponibili: Berardi, Romagna. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 1,33; 5,50; 8,75.