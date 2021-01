Juve partita per Milano: "Vogliamo grande notte"

La Juventus è partita per Milano: poco dopo le 11, Ronaldo e compagni sono saliti sul pullman che li porta nel capoluogo lombardo. Sembra essere del tutto scongiurato, dunque, il rischio di rinvio della sfida di cartello di oggi per i casi di Covid. Nei due giorni scorsi sono risultati positivi Alex Sandro e Cuadrado e l'Asl di Torino non aveva escluso di fermare la trasferta dei bianconeri se si fossero aggiunti altri casi. "Vogliamo una grande notte a Milano" il messaggio inviato dal club bianconero sui profili social in vista del big match delle 20.45 contro i rossoneri.