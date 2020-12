E' morto Houllier, ex ct della Nazionale francese

Un lutto nel calcio francese. E' morto, infatti, all'età di 73 anni, Gerard Houllier, ex allenatore di Paris Saint-Germain e Lione, con il quale si aggiudicò due volte la Ligue 1. L'annuncio è stato dato da L'Equipe e successivamente da RMC, quindi è stata confermata dal Lens e da una fonte vicina al Paris Saint-Germain.

Ex ct della Nazionale francese, Houllier era reduce da un intervento all'aorta. Alla fine della settimana scorsa aveva lasciato un messaggio nel quale dichiarava di passare un periodo difficile, ma di essere fiducioso per una pronta guarigione.

Houllier soffriva da molti anni di problemi cardiaci.

Il suo nome è principalmente legato agli inglesi del Liverpool, squadra alla guida della quale vinse - fra il 2000 e il 2001 - una Coppa Uefa, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese, una Charity Shield e una Supercoppa Europea.