Psg-Basaksehir, giocatori in ginocchio contro il razzismo

I giocatori del Paris St. Germain e del Basaksehir si sono inginocchiati alzando il pugno, in segno di solidarietà con la campagna anti-razzismo 'BlackLivesMatter' prima dell'inizio della partita di Champions League. Si tratta del 'replay' di quella di martedì interrotta dopo 16 minuti per i termini razzistici utilizzati dal quarto uomo verso dei componenti della panchina della squadra turca. La partita è diretta da un nuovo gruppo arbitrale, mentre i giocatori erano entrati in campo per il riscaldamento indossando tutti una tshirt bianca con la scritta "Not to racism".

Prima dell'inizio di Psg-Basaksehir i giocatori delle due squadre hanno effettuato il riscaldamento in campo indossando una t-shirt bianca con gli stemmi dei due club e la scritta in inglese "No to Racism". E anche la terna arbitrale ha indossato questa maglietta, prima di toglierla per l'inizio della partita.

Paris Saint Germain batte Basaksehir 5-1 (3-0) in un incontro della sesta giornata del girone H di Champions League, disputato a Parigi e continuazione di quello interrotto martedì sera al 14'. Queste le reti: nel pt 21' e 38' Meymar, 42' Mbappè (rig.); nel st 5' Neymar, 12' Topal, 17' Mbappè.