U21: Nicolato, ampia rotazione con la Svezia

"Visto che siamo stati così bravi da qualificarci in anticipo è giusto vedere altri giocatori, quindi ci sarà un'ampia rotazione. Sarà un'occasione importante per chi ha avuto meno spazio". Il selezionatore della nazionale Under 21, Paolo Nicolato, presenta così la partita con la Svezia in programma alle 17.30 a Pisa, ultimo passaggio della prima fase di qualificazione all'Europei di categoria che segue la vittoria in Lussemburgo che ha già garantito il pass agli azzurrini. La Svezia è stata l'unica nazionale capace di battere, due mesi fa, la squadra guidata dal tecnico veneto, il quale sottolinea però che "allora c'era una grande disparità nella condizione atletica. mentre domani speriamo di fare una gara diversa". "Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni - continua Nicolato -. Ai ragazzi chiedo come sempre di spingere al massimo e di far vedere le loro qualità".