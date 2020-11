Gago e Mascherano lasciano, Messi: "Con voi è stato bello"

"Lasciano il calcio due persone con cui ho vissuto e mi sono divertito per molto tempo: voglio approfittare per salutarvi". Così, in un post su Facebook, Leo Messi celebra l'addio all'attività agonistica di due grandi calciatori argentini: Fernando Gago e Javier Mascherano. "Fer caro - scrive Messi - spero che vada tutto alla grande. Da quando ci siamo conosciuti... È stato un piacere condividere lo spogliatoio della Nazionale e giocare anche contro di te, già lo sai. Spero che continui tutto bene e che tu possa continuare a realizzare i tuoi sogni". "E cosa dire di Masche? Tanti anni insieme, vedendoci ogni giorno e condividendo tanto... Abbiamo vissuto momenti molto felici e anche alcuni duri in campo, sia in Argentina che a Barcellona. Ci manchi da quando te ne sei andato. Auguro sempre tutto il meglio a te e alla tua famiglia!", ha aggiunto il fuoriclasse.