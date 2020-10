Champions: Koeman, Messi può migliorare il suo rendimento

Ronald Koeman ritrova la Champions, questa volta da allenatore. L'olandese, chiamato al capezzale del Barcellona, si prepara a un nuovo esordio: appuntamento domani sera al Camp Nou contro gli ungheresi del Ferencvaros.

"Mi sento olandese, ma anche catalano - le parole di 'Rambo' -: sarà fantastico guidare la squadra blaugrana in questo torneo.

Ogni volta che tornavo a Barcellona pensavo: 'ok, rieccomi a casa, a rivedere gli amici'. Conosco molto bene la città, tornarci è stato fantastico".

"Messi potrebbe offrire prestazioni migliori - ha aggiunto, in conferenza stampa, il tecnico - ma lo vedo felice, si allena bene, è concentrato, ha voglia di giocare e non si lamenta mai.

Ha avuto anche un po 'di sfortuna con quel tiro nel finale dell'ultima partita. Non ho dubbi sulle sue prestazioni".

Koeman, con il gol alla Samp nella finale del 1992, regalò la prima Champions al Barca. Ricorda così quell'episodio, in un'intervista al sito dell'Uefa. "Se segni il gol della vittoria diventi l'eroe della serata. È stato bello ed è ancora un bel ricordo, anche perché per il Barça era la prima Champions. La punizione non era stata preparata. Ricordo che ci eravamo allenati sulle punizioni il giorno prima della partita, ma non su quelle di seconda con Stoichkov e Bakero. In partita ci siamo detti: 'se uno la tocca e Bakero o Stoichkov la ferma, provo a tirare io. Di solito, se tiri così, il pallone finisce su un difensore che si sgancia dalla barriera ma, quella volta, ho avuto fortuna e per il portiere è stato difficile arrivare in tempo sul secondo palo. Non puoi paragonare una vittoria ai rigori con un calcio di punizione vincente ai supplementari. Il titolo vinto con il PSV Eindhoven fu un po' inatteso, perché per una squadra olandese vincere una coppa così importante è stato straordinario".