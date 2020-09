Ronaldo: "Con questo spirito più forti che mai"

"Non è il risultato che volevamo, ma con questo spirito collettivo saremo più forti che mai". E' il messaggio che Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram dopo la doppietta, calcio di rigore e spettacolare gol di testa, che ha permesso alla Juventus di uscire indenne da Roma, dove è stata due volte in svantaggio.

Sulla stessa lunghezza d'onda Bonucci: "Potevamo e dovevamo fare meglio, ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile".