Agnelli "ricavi giù 4 mld, rischio crisi club"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Stiamo vivendo un momento di tensione, questa pandemia e la crisi ci hanno dimostrato le problematiche a livello economico, per questo stiamo analizzando alcune tematiche macroeconomiche per aiutare i club che hanno avuto perdite importanti. Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi dei club, per diversi elementi". Andrea Agnelli si è rivolto così all'Assemblea dell'Eca, l'organismo che raggruppa le società di calcio d'Europa, riunito oggi, chiedendo l'unità delle società del Continente per fare fronte alla crisi. (ANSA).