Chelsea scatenato, preso Havertz per 90 milioni

Nuovo colpo del Chelsea, che si è assicurato Kai Havertz, giovane talento tedesco pagato al Bayer Leverkusen 90 milioni di euro più 25 di bonus. Inseguito ormai da diverse settimane, il centrocampista della Germania è destinato a diventare l'acquisto più costoso nella storia dei Blues, superando la valutazione di 80 milioni, spesi nel 2018 per il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga. Per l'ufficializzazione bisognerà, però, attendere il completamento delle visite mediche, rimandate perché al momento Havertz, 21 anni, si trova in ritiro con la nazionale, in vista delle gare contro Spagna e Svizzera. L'ormai ex Leverkusen è il settimo innesto della rosa allenata da Frank Lampard, dopo Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr e Xavier Mbuyamba.