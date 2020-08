Rodriguez, il Torino mi ha voluto fortemente

Il terzino svizzero Ricardo Rodriguez si presenta come nuovo acquisto granata: "Ringrazio il direttore, il presidente e l'allenatore per la fiducia. Sono contento di essere al Toro, voglio fare bene. Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Toro perché hanno fatto tanto per me e mi volevano fortemente. E poi c'è mister Giampaolo che già mi conosceva".

"Se rimangono tutti, siamo forti - dice ancora l'ex milanista -, poi vedremo. Dobbiamo pensare partita per partita, poi valuteremo come andrà il campionato".