Giudice: 11 squalificati in Serie A, multa a Nicola

Il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della penultima giornata del campionato di calcio di Serie A, disputate ieri, ha squalificato per una giornata i seguenti calciatori non espulsi: Ghezzal (Fiorentina), al quale è stata inflitta anche una multa di 2 mila euro; Bereszynski (Sampdoria), Lyanco (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Meite (Torino), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic (Juventus), Rebic (Milan), Rog (Cagliari). All'allenatore del Genoa, Davide Nicola, è stata inflitta una multa di 2 mila euro per una frase offensive nei confronti dell'arbitro pronunciata dalla panchina.