Calcio: Gasperini,secondo posto?Inter e Lazio grandi squadre

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Quest'anno siamo cresciuti ulteriormente, credo che le coppe ci hanno aiutato in questo percorso e fatto crescere. Il secondo posto? Proveremo a giocare per quanto Inter e Lazio sono due grandi squadre". Al termine di Atalanta-Brescia, Gian Piero Gasperini ha commentato la super vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. ''Non sarà facile, non è l'obiettivo primario, ma cercheremo di fare il massimo". (ANSA).