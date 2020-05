Spagna: Leganés ed Espanyol rimborsano i tifosi

Abbonamenti della stagione in corso prorogati gratuitamente a quella 2020-'21. E' quanto hanno deciso e comunicato oggi Leganés ed Espanyol di Barcellona, club che occupano gli ultimi due posti della Liga. "Data l'impossibilità di giocare le rimanenti partite dell'attuale stagione 2019-'20 a porte aperte a causa degli effetti del Covid-19, il Leganés compenserà i suoi abbonati convalidando a costo zero gli attuali abbonamenti per le partite della prossima campagna 2020-'21" si legge sul sito della società. Il rinnovo dell'abbonamento non include le partite della Coppa del Re.

L'Espanyol è andato oltre, offrendo un rimborso del 20% sull'abbonamento in corso.