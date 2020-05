Germania: altro pesante ko per lo Schalke 04

Ripresa di Bundesliga da incubo per lo Schalke 04 che, dopo il 4-0 subito dal Borussia Dortmund una settimana fa, è stato sconfitto 3-0 in casa dall'Augusta in uno dei tre incontri odierni validi per la 27/a giornata di campionato. Un nuova battuta d'arresto per la squadra guidata da David Wagner, scivolata ora a due punti dalla zona Europa e tre punti d'oro per gli ospiti, che non vincevano da inizio febbraio.

L'Augusta ha segnato la prima rete a inizio partita, con una punizione di Lowen al 6', ma solo nella ripresa ha messo al sicuro la vittoria con le reti di Sarenren-Bazee al 31' e di Cordova nel recupero.