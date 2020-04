Fonseca, convinto Roma possa vincere in poco tempo

"Continuo a credere che in poco tempo è possibile vincere qualcosa". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sulle prospettive della squadra giallorossa. L'allenatore portoghese, parlando ai microfoni dei Teleradiostereo, si è soffermato sui pochi trofei conquistati dalla Roma nella sua storia scartando però il discorso legato alla pressione dell'ambiente: "Questa questione è una scusa. Tutti i club devono avere questo ambiente, è la dimostrazione che la Roma è grandissima. Se fosse una società piccola infatti nessuno ne parlerebbe - sottolinea -. Ci sono poi altre cose che sono importanti da capire. In questo momento è difficile per la Roma arrivare agli investimenti degli altri club, ma con l'organizzazione che c'è ora sta creando una base sicura per essere in condizione in poco tempo di lottare con chi fa grandi investimenti".