De Laurentiis: "Ho comprato la maglia di Mertens"

Aurelio De Laurentiis ha acquistato all'asta la maglia di Dries Mertens, che era in vendita sulla piattaforma di beneficenza della Fondazione Cannavaro-Ferrara. Lo ha reso noto il presidente del Napoli, con un tweet: "Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli - scrive De Laurentiis - la maglia di Dries indossata in Napoli-Barcellona, nell'asta benefica 'jestovicinoate'", organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara. Maglia importante, che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile". Il cimelio è stato aggiudicato per 14.000 euro.