Coronavirus, Messi: 'Sì al taglio degli stipendi durante l'emergenza'

"Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi ad aver sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluse le molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa". Con un lungo post su Instagram, Lionel Messi annuncia che lui e i suoi compagni del

Barcellona accettano la decurtazione degli salari proposta dal club.

"E' arrivato il momento di annunciare che, a margine della decurtazione del 70% dei nostri stipendi durante lo stato d'emergenza - continua Messi - daremo un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione".

"Non smette di sorprenderci - scrive ancora Messi - che all'interno del club c'erano alcuni che cercavano di metterci sotto pressione per farci fare qualcosa che noi già sapevamo che avremmo fatto. Se non abbiamo parlato finora, è perché la priorità per noi era quella di trovare soluzioni reali per il club, ma anche per coloro che sarebbero stati maggiormente colpiti da questa situazione".