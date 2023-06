Finali Nba, Denver batte Miami ed è a un passo dal titolo

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - I Denver Nuggets vincono ancora e si portano 3-1 nelle finali Nba contro i Miami Heat. In gara-4 giocata in Florida i Nuggets hanno superato 108-95 gli avversari. Mattatori della sfida Nikola Jokic (23 punti e 12 rimbalzi) e Aaron Gordon (27 punti). Per Miami migliori marcatori sono stati Jimmy Butler (25) e Bam Adebayo (20).

Gara-5, che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo, è in programma martedì a Denver. (ANSA).