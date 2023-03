Nba: Curry festeggia i suoi 35 anni con 50 punti in partita

(ANSA-AFP) - ROMA, 16 MAR - Cinquanta punti in campo e miglior giocatore della partita: Stephen Curry ha festeggiato così i suoi 35 anni ma nulla ha potuto per evitare la sconfitta per 134 a 126 dei suoi Golden State Warriors contro i Los Angeles Clippers.

Il due volte miglior giocatore della Nba nelle stagioni 2014/15 e 2015/16 ha provato ad arginare i Clippers che, però, hanno messo a referto ben sei giocatori con 15 punti e Kawhi Leonard con 30, Il "vecchietto" ha registrato una buona media dal campo: 20 su 28 dei quali 8 su 14 da tre punti. (ANSA-AFP).