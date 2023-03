Basket: Eurodonne; Italia con Belgio, Rep.Ceca e Israele

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Belgio, Repubblica Ceca e Israele: saranno queste le avversarie della Nazionale italiana nella prima fase dell'EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Gironi a Lubiana e Tel Aviv, fase finale a partire dai Quarti tutta nella capitale slovena.

Le azzurre sono state inserite nel girone B, che si giocherà a Tel Aviv, e scenderanno in campo all'esordio contro la Repubblica Ceca (15 giugno), poi Israele (il 16 giugno), e infine il 18 giugno contro il Belgio. L'eventuale spareggio tra seconde e terze classificate, la squadra di Lino Lardo lo giocherebbe a Tel Aviv con una tra Spagna, Grecia, Montenegro e Lettonia (avversarie dal Girone A).

Quanto alla formula dell'EuroBasket Women, le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai quarti di finale, le seconde e le terze si affrontano nello spareggio che vale l'accesso alle prime otto. La fase finale della competizione (quarti, semifinali e finali) si giocherà interamente a Lubiana.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell'EuroBasket Women.

Ecco tutti i gironi: - Girone A (Tel Aviv): Montenegro, Lettonia, Spagna, Grecia - Girone B (Tel Aviv): Belgio, ITALIA, Repubblica Ceca, Israele - Girone C (Lubiana): Germania, Gran Bretagna, Slovenia, Francia - Girone D (Lubiana): Turchia, Slovacchia, Ungheria, Serbia.

(ANSA).