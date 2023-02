Eurolega: EA7 Milano-Stella Rossa 74-68

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Seconda vittoria in 48 ore per l'EA7 Milano che regola la Stella Rossa (74-68) e sfrutta al meglio il doppio turno casalingo di Eurolega, rimanendo aggrappata alle ultime flebili speranze di un posto nei playoff (8-15). Una partita che Milano comanda per tutti i 40' ma su cui deve combattere fino alla fine, contro una squadra caricata a pallettoni dal migliaio di tifosi serbi arrivati da Belgrado.

L'Olimpia riesce a scappare anche sul +16 (43-27 al 19') con le triple di Baron (15, 3/6 da tre) e i liberi di Davies (10 e 5 falli subiti) ma la Stella Rossa rientra sul -4 (68-64) con la prova dell'ex di Bentil (17) e i flash di Vildoza (11): nel finale sono i canestri di Hall (14, 7 nell'ultimo periodo), la palombella di Voigtmann (7 e 5 rimbalzi) e il rimbalzo d'attacco di Hines (8 e 12 di valutazione) ad evitare la beffa. (ANSA).