Basket:Gandini,spero più attenzione con stop calcio per Mondiali

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Il campionato di basket "inizierà il 2 ottobre con una prospettiva interessante che è quella di avere lo stop, per via dei campionati mondiali in Qatar 2022, della Serie A di calcio e quindi mi auguro di avere la possibilità di una maggiore attenzione in un periodo in cui questa non ci sarà". Così il presidente della Lega Basket di Serie A, Umberto Gandini in un passaggio della conferenza stampa di presentazione del calendario per la stagione 2022-2023.

Nel corso della stagione della palla a spicchi appena disegnata e che sarà ancora targata UnipolSai, spiega, "abbiamo un periodo delle feste natalizie con partite estremamente interessanti, in particolare il primo incrocio tra i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano e i vicecampioni della Virtus Bologna che sarà il 2 gennaio anche se queste due squadre si incontreranno già nella semifinale della Supercoppa che si disputerà a Brescia il 28 e 29 settembre".

E nella speranza "per la nostra salute e quello che ne consegue, di avere una stagione regolare e capienze al 100% senza intoppi di sorta durante l'anno", osserva Gandini alla luce delle ultime due annate segnate dall'emergenza Covid, la "grande novità riguarda il nuovo partner per quanto riguarda la distribuzione e la diffusione delle nostre partite su piattaforme a pagamento in streaming che sarà Eleven Sports per i prossimi 3 anni".

Adesso, argomenta il numero uno della Legabasket, "ci sarà la necessità di una migrazione di abbonati, di appassionati dal gruppo Discovery a Eleven Sports che prossimamente presenterà le proprie iniziative". Inoltre, argomenta, "abbiamo ancora da definire due pilastri molto importanti della nostra programmazione televisiva che sono chi sarà l'emittente che distribuirà il prodotto basket a livello satellitare a pagamento e dove e come sarà fruibile il prodotto sulla televisione free, in chiaro, sul digitale terrestre ed è questa - conclude Gandini - una situazione che la Lega si riserva di definire non appena il quadro della parte a pagamento verrà completato". (ANSA).