Basket: playoff Nba, Golden State torna alle Finals

I Golden State Warriors vincono 120-110 gara-5 ed eliminano i Dallas Mavericks, avanzando alle seste finali NBA negli ultimi otto anni e le prime dal 2019.

Decisivo Klay Thompson con 32 punti e 8 triple a segno, leader di un quintetto tutto in doppia cifra, Steph Curry vince il primo premio di MVP delle finali di conference a Ovest. Niente da fare per Luka Doncic, che chiude con il peggior primo tempo della sua carriera ai playoff e finisce con 28 punti, accompagnato solo dai 26 di Spencer Dinwiddie.

Per una volta la mareggiata Warriors non arriva nel terzo quarto ma nel secondo, quando i padroni di casa confezionano una frazione da 41-29 toccando il massimo vantaggio sul +21 e andando all'intervallo con 18 lunghezze di vantaggio, il più ampio di questi playoff per gli Warriors. Nella ripresa i padroni di casa toccano anche il +25 e poi spengono la rimonta dei Mavs arrivati fino al -8, mantenendo sempre almeno 10 punti di vantaggio per tutto l'ultimo quarto.