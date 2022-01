Nba: Booker trascina i Suns, Gallinari dà spettacolo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Devin Armani Booker è il protagonista assoluto della notte Nba e, nella sfida sul campo di San Antonio, ancora un volta, riesce a fare la differenza, garantendo ai Suns 48 punti. La sua è stata una prestazione da leader e da All-Star. Un altro fuoriclasse, LeBron James, guida invece i Lakers al successo su Utah, con un contibuto da 25 punti. Una tripla doppia di Luka Doncic regala a Dallas la nona vittoria nelle ultime 10 partite. Atlanta batte i campioni Nba in carica di Milwaukee e Danilo Gallinari fa la propria parte, entrando in campo dalla panchina e regalando ai georgiani 16 punti in 30'. Vincono anche Boston, Charlotte, Washington, Cleveland, Memphis e i Clippers.

Risultati: LA Lakers-Utah 101-95 Dallas-Oklahoma City 104-102 San Antonio-Phoenix 107-121 Miami-Toronto 104-99 Orlando-Portland 88-98 Atlanta-Milwaukee 121-114 Cleveland-Brooklyn 114-107 Memphis-Chicago 119-106 Washington-Filadelfia 117-98 New York-Charlotte 87-97 LA Clippers-Indiana 139-133 Boston-New Orleans 104-92. (ANSA).