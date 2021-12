Basket, Nba: Morant batte LeBron, Lakers sconfitti a Memphis

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La supersfida fra LeBron James e Ja Morant finisce a favore di quest'ultimo, che chiude il match con 41 punti e 10 rimbalzi in saccoccia, contro i 37 punti e 13 rimbalzi del diretto rivale. Matura così la sesta sconfitta nelle ultime sette partite per i Lakers, che si fanno beffare in rimonta dai Memphis Grizzlies. Vincono i Phoenix Suns contro Oklahoma City, grazie anche a 38 punti di Devin Armani Booker; fa lo stesso Utah a Portland. Per effetto di una tripla sul suono della sirena di Chimezie Metu, i Sacramento Kings piegano Dallas; niente da fare, invece, per Boston, sconfitto in casa dai Los Angeles Clippers. Chicago batte Atlanta, vittorie anche per Charlotte (sul campo dell'Indina) e New York (a Detroit).

Risultati: Sacramento-Dallas 95-94 Boston-LA Clippers 82-91 Portland-Utah 105-120 Phoenix-Oklahoma City 115-97 Chicago-Atlanta 131-117 Memphis-LA Lakers 104-99 Detroit-New York 85-94 Indiana-Charlotte 108-116 San Antonio-Miami reporté. (ANSA).