Sardara: 'Questo è il mio ultimo anno con la Dinamo'

"Questo sarà il mio ultimo anno da proprietario e da presidente della Dinamo, sono felice di quanto fatto in questi dieci anni ma è ora che qualcun altro prenda in mano la società". È la notizia a sorpresa annunciata dal patron di Sassari, Stefano Sardara, questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella club house della Dinamo Banco di Sardegna.

"Siamo molto soddisfatti di questa stagione sul piano sportivo - ha detto Sardara - e dei risultati economici resi possibili dal lavoro della società, del marketing e della comunicazione, nonostante il disavanzo prodotto dalla pandemia e dall'assenza del pubblico. L'impegno non è più compatibile con il mio lavoro, con la famiglia e con gli hobby - ha concluso il presidente della Dinamo - devo lasciare qualcosa e non posso certo lasciare il lavoro".