Nba: Golden State beffa Bucks, Sixers piegano Boston

Con un solo punto di differenza e una super prestazione di Steph Curry, Golden State ha beffato al suono della sirena i Bucks per 122-121. E' stato il risultato più clamoroso del turno Nba di questa notte, grazie soprattutto a Curry che oltre a trascinare i suoi ha messo a referto ben 41 punti, consentendo ai Warriors di sperare ancora in un posto nei playoff.

Hanno vinto e si sono ripresi il comando della classifica a est i Sixers, ne ha fatto le spese Boston piegata 106-96.

Protagonista della gara Joel Embiid, autore di 35 punti.

Ottima serata anche per Danilo Gallinari, che ha firmato 14 punti e una buona prestazione nella sfida che Atlanta ha vinto contro i Pelicans per 123-107, rafforzando la classifica in chiave playoff.

Turno positivo per le due formazioni di Los Angeles. I Lakers, ancora senza Lebron James, hanno espugnato Toronto per 110-101; i Clippers hanno sconfitto Portland per 133-116, con i 36 punti di Paul George e i 29 di Kawhi Leonard.

Vince ancora Denver (134-119 su Detroit) e si conferma in quarta posizione a ovest, dopo aver scalzato i Lakers.

In classifica, a est sono al comando i Sixers seguiti da Net e Bucks; a ovest è prima Utah Jazz, seguita da Suns e Clippers.