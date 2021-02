Nba: Lebron James record, traguardo 35mila punti

Era già fra i grandi di sempre del basket, ma ora è salito ancora di un gradino: Lebron James nel turno di questa notte in Nba ha infatti tagliato il traguardo dei 35mila punti in carriera. Meglio di lui nella storia di questo sport hanno fatto solo Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 e Karl Malone con 36.928.

La festa del fuoriclasse dei Lakers è stata però guastata dalla sconfitta dei suoi contro i Nets per 109-98. Lebron ha segnato 32 punti, ma la formazione di Brooklyn ha giocato una gran partita, trascinata da Kyrie Irving (16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e James Harden (23 punti e 11 assist).

Risultato clamoroso nel secondo dei tre incontri giocati stanotte: i Raptors infatti hanno piegato in trasferta i Bucks 100-96, condannando la formazione di Milwaukee alla quinta sconfitta di seguito e a un brusco stop alle sue mire di classifica.

Nel terzo match, vittoria di Miami Heat sui Kings per 118-110.

In classifica, a est sono al comando i Sixers seguiti dai Nets; a ovest, in testa Utah Jazz, seguita dai Lakers.