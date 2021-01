Nba: Phila riprende la marcia, vince anche Indiana

E' cominciato bene il dopo Harden per i Rockets. La formazione di Houston nel turno di questa notte in Nba ha infatti vinto in trasferta per 109-105 contro gli Spurs.

Era la prima partita dopo l'addio del loro fuoriclasse passato ai Nets, e i texani se la sono cavata bene grazie anche alle prodezze di Christian Wood, per lui 27 punti e 15 rimbalzi.

Notte positiva anche per i Sixers che sembrano aver smaltito la 'pausa' dovuta ai troppi casi di covid in squadra, costata qualche ko di troppo la perdita del primo posto a est. Phila ha ripreso a vincere, stavolta ne hanno fatto le spese i Miami Heat, superati per 125-108, grazie alla tripla doppia di Ben Simmons (10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) e ai 31 punti di Shake Milton, partito dalla panchina.

Vittoria larga dei Pacers in casa di Portland 111-87, con il sigillo di Domantas Sabonis (23 punti e 15 rimbalzi) e Malcolm Brogdon (25 punti). Vittoria di Denver su Golden State 114-104, con il serbo Nikola Jokic in gran serata, autore della quinta tripla doppia stagionale (23 punti, 14 rimbalzi e 10 assist). A Golden State non sono bastati i 35 punti e 11 rimbalzi di Steph Curry. Infine successo dei Raptors di Toronto 111-108 contro gli Hornets.

In classifica, Boston è al comando a est, seguita da Philadelphia; a ovest avanti i Lakers, seguiti dai Clippers.