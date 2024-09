Pronto riscatto di Luna Rossa nelle finali della Louis Vuitton Cup a Barcellona. L'imbarcazione italiana, che aveva perso la terza regata per squalifica, dopo una rottura alla randa, si è imposta nella quarta sfida, al termine di una regata condotta sempre in testa, in condizioni di vento molto forte, e riuscendo a controllare i tentativi di recupero degli inglesi. II punteggio ora è sul 2-2.

