Abodi, "Riforma dello Sport riconosce dignità al dilettantismo"

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "La riforma dello Sport è un momento fondamentale. Si riconosce dignità a chi lavora in ambito dello sport soprattutto nel dilettantismo. Sarà una riforma a rilascio progressivo che interesserà tutto quel mondo dilettantistico che è alla base del movimento sportivo che vive in gran parte di volontariato", lo afferma il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai microfoni di Sky.

"L'ingresso dello sport nella Costituzione ha un un significato non solo simbolico perché la Costituzione ha un valore quotidiano ed è da sempre la bussola dei nostri comportamenti - sottolinea il ministro - Il modo in cui siamo italiani passa dalla conoscenza della Costituzione, l'articolo 33 riconoscerà "il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dello sport".

"Proprio la Costituzione obbliga tutti a scelte coraggiose.

Al di là della grandezza dello sport italiano c'è una distonia fra quanto vinciamo e la condizione dello sport di base nelle scuole. La scuola è il luogo dove si manifestano plasticamente le nostre difficoltà. La socialità dello sport passa da una presenza e una crescita dello sport nella scuola. Un bel programma di governo da sviluppare con altri ministeri nei prossimi mesi", conclude Abodi. (ANSA).