Abodi, 135 milioni a fondo perduto per il mondo dello sport

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nuove risorse finanziarie a fondo perduto - 58 milioni per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e 67 milioni per i gestori di impianti natatori - sono state stanziate con il Dipartimento per lo Sport e da oggi fino al 19 luglio prossimo sarà possibile farne richiesta sul sito dello stesso Dipartimento. Lo annuncia il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi "confidando che queste misure contribuiscano ad alleviare le difficoltà quotidiane e forniscano nuova energia ad operatori che hanno vissuto e stanno vivendo un lungo periodo di crisi, dalla pandemia al caro energia, dall'aumento dei prezzi delle materie prime alla crescita dell'inflazione". "Lo sport di base e i suoi valori sono, nella loro stretta relazione, un fattore fondamentale per la promozione del benessere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della comunità nazionale - dichiara ancora Abodi -, svolgendo un ruolo centrale nella tutela della salute, fisica e mentale, delle persone che lo praticano, offrendo fondamentali opportunità di educazione e socialità, inclusione e coesione, di contrasto attivo alle disuguaglianze, a partire da quelle che si trovano nelle periferie urbane e sociali. Anche per queste ragioni - sottolinea il ministro - dobbiamo usare bene e tempestivamente tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, incluse quelle che arrivano dall'Europa, perché producano sempre più impatto sociale, sostenendo progetti che facciano crescere il valore dello sport in tutte le sue forme e certificandone l'utilità per il bene comune". (ANSA).