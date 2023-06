SportInTour: sindaco Pesaro a Us Acli, tornate prossimo anno

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'Us Acli ti permette di crescere facendo sport". Sono state le parole del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, dal palco dello SportInTour in Piazza della Libertà. "La nostra città è piena di attività e di occasioni per fare sport - ha proseguito il primo cittadino - Per questo sono felice che ci sia stata questa seconda edizione consecutiva dello SportInTour".

Poi parlando ai ragazzi delle delegazioni Us Acli ha detto: "State vicino alla vostra associazione che vi permette di fare di fare sport e il prossimo anno dovete tornare perché nel 2024 saremo capitale italiana della cultura e per noi lo sport è cultura". Applausi da parte dei presenti, prima che il microfono passasse al presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, e al presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo. "E' la prima volta che lo SportInTour adotta questa festa che mi piace definire di sistema, con Acli e Us Acli insieme - ha cominciato Lembo - Ed è stato un grande successo, a riprova della bontà del format che ha portato a invadere con oltre 3500 persone questa bellissima città". Una città che anche oggi ha ospitato tantissime attività, come le qualificazioni di krav maga, kung fu, taekwondo e nuoto. Il piatto forte di giornata, poi, è stata l'amichevole di calcio tra la rappresentativa Acli/Us Acli e la Nazionale Italiana Parlamentari, vinta da quest'ultimi con i gol arrivati tutti nel secondo tempo.

Lo stadio che ha ospitato la gara è stato quello del circolo sportivo del Santa Veneranda con il match giocato in due tempi da trenta minuti. A fare da arbitro il vicepresidente nazionale Us Acli, Luca Serangeli, mentre a guidare la rappresentata Acli/Us Acli i due allenatori Damiano Lembo (presidente Nazionale Us Acli) e Tonino Meola (vice presidente vicario nazionale Us Acli). Fascia da capitano per il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia. (ANSA).