Taekwondo: Mondiali; Dell'Aquila fuori nei quarti di finale

(ANSA) - BAKU, 30 MAG - Si ferma ai quarti di finale il cammino del campione olimpico Vito Dell'Aquila nella categoria -58 kg ai Mondiali di taekwondo in corso alla Crystal Hall di Baku. Dell'Aquila aveva debuttato con un successo ai 32/i di finale per 2-0 (10-4, 10-6) su Mahdi Khavari, rappresentante del Team dei Rifugiati, per poi imporsi ai 16/i sull'iraniano Alireza Hosseinpour in due round con i parziali di 11-9 e 4-2.

Nella sessione pomeridiana il 23enne olimpionico di Mesagne aveva battuto l'ungherese Omar Gergely Salim in due riprese per 10-2 e 7-7, poi però nei quarti Dell'Aquila ha perso contro il giordano Mahmoud Altaryreh, per 16-4 nel primo round e ritirandosi a meno di un minuto dal termine del secondo mentre si trovava in svantaggio di 8 punti. (ANSA).