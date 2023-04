Pugilato: Davis mette KO Garcia, spettacolo a Las Vegas

(ANSA) - LAS VEGAS, 23 APR - L'americano Gervonta Davis ha battuto per KO il connazionale Ryan Garcia in un incontro senza titolo in palio, ma che ha fatto registrare il tutto esaurito ieri notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Davis, soprannominato 'Tank', ha mandato Garcia al tappeto per la prima volta nel secondo round, usando il gancio sinistro per stendere il suo avversario. Nella settima ripresa ancora Davis, che è mancino, con un micidiale colpo di sinistro, questa volta al corpo, ha fatto barcollare Garcia, che poi ha messo a terra un ginocchio e e non è riuscito a riprendersi prima che il conteggio finisse.

"Pensavo che si sarebbe alzato", ha detto Davis, che ha ottenuto la sua 29/a vittoria (27 prima del limite) in altrettanti match da professionista. "Avrei voluto alzarmi, ma proprio non ci sono riuscito", ha ammesso Garcia, che ha subito la sua prima sconfitta in 24 incontri. Noto per i suoi ko spettacolari, il californiano è stato piuttosto intraprendente, ma si è scoperto troppo contro l'esperto Davis, molto abile a colpire in controtempo. Sebbene non ci fossero titoli in palio, questa sfida ha attirato a bordo ring molte celebrità per via della forza dei due pugili, finora entrambi imbattuti.. Per questa negli Usa questa sfisa era anche stata definita "il match dell'anno".

"Il mio lavoro non è finito finché non vado in pensione, quindi rimarrò tranquillo, rimarrò umile e continuerò a lavorare", ha detto Davis, che è stato campione del mondo in tre diverse categorie di peso: superpiuma, leggero e superleggero.

(ANSA).