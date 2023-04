La campionessa azzurra Simeoni compie 70 anni

"Ha migliorato se stessa centimetro dopo centimetro, e non si è data mai per vinta, questo è stato il suo vero segreto".

Erminio Azzaro, tecnico e marito di Sara Simeoni celebra i 70 anni della grande campionessa azzurra: domani per la regina del salto in alto compleanno tondo e Azzaro racconta all'ANSA come è nata la stella Simeoni. "Io non pensavo di fare l'allenatore - ricorda il marito -. Ma lei, era il 1974, mi disse un giorno: 'Se non mi alleni tu, io smetto'. Allora non ebbi scelta di fronte a questa richiesta 'indecente'. Per me fare il tecnico fu quasi una scommessa, ma avevo già capito che lei aveva doti fuori dal comune".