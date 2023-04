Ghiaccio: Italia chiude quarta nel World Team Trophy

(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'Italia ha chiuso al quarto posto l'ottava edizione del World Team Trophy, appuntamento a squadre che pone fine alla stagione del pattinaggio di figura. Gli azzurri hanno rimontato una posizione rispetto alle giornate precedenti, attestandosi ai piedi del podio ed eguagliando il miglior piazzamento della storia, conseguito nel 2021. La vittoria è stata conquistata dagli Stati Uniti (120 punti), davanti a Corea del Sud (95) e Giappone (94), con l'Italia che ha toccato quota 83.

Nelle coppie di artistico, Sara Conti e Niccolò Macii hanno ribadito il loro ruolo di terza forza in ambito globale. I campioni d'Europa in carica hanno scollinato i 130 punti nel libero (e i 200 totali) per la seconda volta in carriera, ribadendo il livello espresso ai Mondiali di Saitama. Nel settore maschile, ha brillato Matteo Rizzo, con la piazza d'onore nel libero. Si è distinto anche Daniel Grassl, sesto.

Va così in archivio il 2022-'23, un inverno da ricordare per il pattinaggio di figura azzurro. Le due medaglie ai Mondiali di Saitama (un argento e un bronzo), la storica vittoria nel medagliere dei campionati Europei di Espoo, nonché le prestazioni nell'ambito del Gran Prix sono tutti risultati, sottolinea la Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg), che consentono di considerare oltremodo positivo il bilancio stagionale. (ANSA).