Pugilato: Massimi leggeri Ibo, Turchi sconfitto in Australia

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Fabio "Stone Crusher" Turchi non ce l'ha fatta a conquistare il titolo mondiale versione Ibo dei pesi massimi leggeri. Il pugile fiorentino ha infatti perso ai punti, sul ring di Brisbane, contro l'australiano Floyd Masson, ai punti in 12 riprese con verdetto unanime (115-112, 115-112, 117-110).

A penalizzare Turchi, nel corso di un match a tratti brutale e disputato a gran ritmo da entrambi i contendenti, è stato il richiamo ufficiale all'ottavo round, con relativo punto tolto dall'arbitro, per avere perduto tre volte il paradenti. Ottimo il lavoro del fighter toscano con il gancio portato a corta distanza, ma notevole il suo calo nel finale, che ha consentito a Masson di aggiudicarsi l'incontro.

Turchi tornava sul quadrato dopo la vicenda dell'accusa di una positività al doping da cui poi era stato scagionato, ma che lo aveva bloccato per alcuni mesi. (ANSA).