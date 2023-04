Parigi 2024: Abodi "Cio su atleti russi?Non è posizione governo"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Il Cio punta a reintegro degli atleti russi e bielorussi con bandiera neutrale? Dobbiamo ragionarci, il principio è condivisibile. Mi piacerebbe, ma mi piacerebbe soprattutto che si arrivi alle Olimpiadi con la guerra finita". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rai Radio 1 'Un giorno da pecora' a proposito dell'ipotesi di far gareggiare i russi alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 con bandiera neutrale. "Non credo - aggiunge Abodi - questa sia la posizione del governo, ci sono troppi atleti russi e bielorussi che appartengono alle forze armate. Ne parleremo, ma il tema non si può affrontare così. Bisogna vedere cosa decideremo in sede di governo". (ANSA).