Abodi, un terzo dei giovani chiede scuole migliori

"Un terzo dei giovani chiede scuole migliori, formazione e ponte tra formazione e lavoro.

Compito di un ministro per i Giovani è di cercare relazioni più strette". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, oggi a Treviso, nel corso della 12/a assemblea nazionale di Anci Giovani.

"La cosa più importante per costruire ponti - ha aggiunto Abodi - è conoscere le sponde. Mai come in questo momento le risorse ci sono, ciò che serve è una progettualità comune ed una relazione costante. L'alleanza tra le istituzioni produce l'effetto di avvicinare i cittadini alle istituzioni stesse".

