Pugilato: mondiali donne, Irma Testa in semifinale

Continua il cammino di Irma Testa ai Mondiali femminili di pugilato in corso a New Dheli. L'azzurra, campionessa d'Europa e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, accede alla semifinale nella categoria 57 kg battendo 5-0 la brasiliana Jucielen Romeu. Prossimo ostacolo verso la finale la francese Zidani. Avanza in semifinale anche l'altra atleta azzurra Sirine Chaarabi, che nei 52 Kg, nei quarti si è imposta 5-0 sulla mongola Oyuntsetseg e ora affronterà la giapponese Kinoshita per accedere alla finale.