Podio keniano alla Stramilano, resiste il record del 2016

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - È tutto keniano il podio maschile della 50/a edizione della Stramilano: ad aggiudicarsi l'oro è il 19enne debuttante Cosmas Mwangi Boi con un tempo di 59'40", seguito da Isaac Kipkemboi Too (1h01'05"). La medaglia di bronzo va a Bernard Musau Wambua (1h04"57''). Tra gli italiani mette a segno un'ottima performance Salvatore Gambino (1h01"09"), quarto davanti a Pasquale Selvarolo (1h02'54"). Resta imbattuto il record dei 59'12" registrato nel 2016 da James Mwanj Wangari e superato a livello mondiale solo nel 2005.

Tempi sotto il record di gara anche per il podio femminile: al primo posto l'atleta keniana Gladys Cherop Longari, con un tempo di 1h07'28". Stesso tempo per l'etiope Aberash Schilima Kebeda (1h07'28") e terzo posto per la sua connazionale Anchinalu Dessie Genaneh (1h07'30"). Prima tra le atlete italiana la vincitrice della scorsa edizione Giovanna Epis, al sesto posto con 1h12'01". (ANSA).