Fratello Tamberi a Campionati nazionali universitari a Camerino

(ANSA) - ANCONA, 17 MAR - Ci sarà anche Gianluca Tamberi, fratello maggiore (di 2 anni) di Gimbo, tra i circa 3.000 atleti che si incontreranno a Camerino e altri centri dell'entroterra maceratese, colpiti dal terremoto del 2016, per i Campionati Nazionali Universitari, in programma dal 17 al 25 giugno, giunti alla 76/a edizione. Gianluca fa parte del Cus di Camerino, ente organizzator dell'evento e oggi ha partecipato alla presentazione presso la sede della Regione Marche ad Ancona. A 33 anni da compiere a luglio, atleta nel lancio del giavellotto, detentore del record italiano under 23 con 78,61 metri. In passato ha gareggiato in Nazionale e nel 2020 ha preso il bronzo ai campionati italiani. Attualmente gareggia per l'Athletic Club Alperia di Bolzano. E' militare della guardia di finanza, già laureato in economia con un master (Mba) negli Usa, è iscritto anche a Giurisprudenza all'Università di Camerino (gli mancano tre esami), con il programma Dual Career che permette di conciliare la carriera sportiva agonistica e gli studi universitari. Sono una ventina le discipline sportive che saranno disputate ai Campionati Nazionali Universitari, a cui si aggiungono le novità delle discipline femminili, gli scacchi, la mountain bike e i ciclismo su strada. Secondo il presidente della Regione Francesco Acquaroli, i Campionato Nazionali Universitari sono "un'occasione importante per le Marche": il territorio di Camerino, poi, "ha una straordinaria necessità di tornare alla normalità e di tornare a vivere, insieme a tutte le comunità limitrofe". (ANSA).