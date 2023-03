Atletica: Euroindoor, Jacobs e Ceccarelli in finale nei 60 metri

Anche Marcell Jacobs, campione in carica, si è qualificato per la finale dei 60 metri indoor degli Europei di Istanbul (in programma alle 18.55) vincendo la propria semifinale in 6"52 davanti all'austriaco Markus Fuchs in 6″60 e allo svizzero Pascal Mancini in 6″64. Quindi Ceccarelli e Jacobs si presenteranno alla finale con i due migliori tempi delle semifinali, rispettivamente 6"47 e 6"52.

Samuele Ceccarelli si è qualificato per la finale dei 60 metri degli Europei indoor di atletica vincendo la sua semifinale con il tempo di 6"47, davanti al britannico Reece Prescod (6"52), sulla carta il favorito per la medaglia d'oro insieme a Jacobs. Quella ottenuta da Ceccarelli a Istanbul è la terza miglior prestazione mondiale dell'anno, oltre che il record personale dell'atleta sulla distanza. In precedenza quest'anno Ceccarelli aveva corso in 6"54 ai campionati italiani, quando aveva battuto Jacobs.