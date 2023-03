Tamberi "Mondiali,europei a Roma e Parigi,tre gare per un sogno"

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Ogni volta che si avvicina l'Olimpiade, che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un'altra Olimpiade e anche l'europeo in casa a Roma, che ha il suo perché". Gianmarco Tamberi, nell'annunciare la sua nuova guida tecnica (Giulio Ciotti, saltatore in alto gemello di Nicola anche lui altista, classe '76) non nasconde gli obiettivi a cui punta nel prossimo anno e mezzo. Primo fra tutti il bis olimpico a Parigi 2024. "Adesso faccio fatica ad anticipare il post Giochi - ha detto l'oro di Tokyo - voglio godermi questi due anni pieni di grandi possibilità. Basterebeb vincere tre are per fare qualcosa di pazzesco". (ANSA).