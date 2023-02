Scherma: Vezzali, "brava Adosini, sport insegna la vita"

"Bravissima": Valentina Vezzali, leggenda della scherma italiana e agonista per eccellenza, al telefono con l'ANSA commenta il gesto di fair play di Mariaclotilde Adosini in Francia domenica scorsa quando, una volta vinto il suo incontro ha accettato di tornare in pedana - contro il regolamento - dopo che i giudici avevano rilevato un errore arbitrale, e ha poi perso.

"A me non è mai capitato un episodio del genere - spiega Vezzali - ma dallo sport ho imparato che ci sono delle regole che vanno sempre rispettate". Quanto all'Adosini, "quello di Mariaclotilde è un esempio bellissimo. Lo sport è insegnamento anche per la vita di tutti noi. E' stata davvero brava lei - prosegue - ma bravi sono stati soprattutto i maestri ed i tecnici che hanno fatto un bel lavoro nel trasmetterle i valori dello sport".

Teatro del gesto la Francia, che ha plaudito al gesto della Adosini con una lunga standign ovation: "La sfida con i francesi? Ne so qualcosa - sorride Vezzali - anche nello sport noi italiani abbiamo atleti di altissimo valore e non abbiamo nulla da invidiare".